Stanojević uzbuđen nakon pobede: Vidite kakva je atmosfera, biće teško sa Santa Klarom! (video)

Hot sport pre 54 minuta | HotSport HotSport Ivan Dobrić

Utakmica o kojoj će se mnogo pričati. Fudbaleri Partizana su savladali Soči i tako prošli u 4. kolo kvalifikacija za Ligu konferencija. Nakon 120 minuta, rezulat je bio 2:2, pa su izabranici Aleksandra Stanojevića prolaz u narednu fazu obezbedili preko penala. View this post on Instagram A post shared by HOT SPORTSKE VESTI (@hotsport.rs) – Tako je verovali smo sve vreme. Čestitam momcima bili su izuztenog karaktera. Imali smo mnogo problema pre ove utakmice. Hvala