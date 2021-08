Zrenjaninac uhapšen zbog krađe vrednog materijala

Nova pre 1 sat | Autor:Jovana Aleksić

Pripadnici policije u Zrenjaninu uhapsili su D. R. iz okoline Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio tešku krađu, saopšteno je iz policijske uprave u tom gradu. Sumnja se da je on, u toku avgusta ove godine, provalio u magacin u Zrenjaninu i ukrao kolosečni materijal čija se vrednost procenjuje na više od 1,5 miliona dinara. Po nalogu tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom