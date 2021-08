Jeremić: Izbacićemo Rio Tinto iz Srbije, u zatvor će ići svi koji su im pomogli

N1 Info pre 34 minuta | Autor:Beta

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da kompanija Rio Tinto neće stići da pre promene vlasti otvori rudnik litijuma kod Loznice i da, sa današnjim tehnologijama, nema načina da se on eksploatiše, a da se time "trajno ne urniše životna sredina". „Mi ćemo Rio Tinto izbaciti iz Srbije.

Koga god da su podmitili, to će biti deo krivičnog postupka. U zatvor će ići svi koji su im pomogli da dođemo u neposrednu opasnost od bespovratnog uništenja životne sredine u našoj zemlji“, rekao je Jeremić televiziji Valjevo plus, navodi se u saopštenju. Jeremić je toj međunarodnoj kompaniji poručio da u Srbiji neće biti razgovora o kopanju litijuma, pre nego što to počne da se radi u Nemačkoj, „gde takođe postoje ogromne rezerve“. Komentarišući situaciju u Bosni