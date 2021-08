Vikend sunčan i veoma topao, temperatura do 37 stepeni

RTS pre 22 minuta

Danas u zemlji sunčano i toplo. Jutro prijatno, temperatura od 13 do 20 stepeni, najviša dnevna do 35. U Beogradu stepen-dva toplije nego juče. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni.

Danas u zemlji sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severoistočni, uveče u skretenju na jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. U nedelju sunčano i veoma toplo. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 22, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. U ponedeljak sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni ijugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, najviša dnevna od 35 do 37