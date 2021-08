Kaća Grujić otkriva kako je gobelja osvojio: Pevačica priznala da se odmah zaljubila, a evo da li će uzeti prezime fudbalera

Večernje novosti pre 27 minuta | Novosti onlajn

Foto: Instagram Veza je krenula u vremenu kada je ceo svet okrenut za 180 stepeni zbog kovida-19, ali njihova ljubav cveta kao na početku.

Pevačica priznaje da postoji doza ljubomore koja čini da njihov odnos ne postane monoton. - Mislim da smo podjednako ljubomorni, ali to je sve u granicama normale. Nikada ne pravimo scene. Ali mislim da ta mala doza ljubomore treba da postoji. Mislim da je to pre posesivnost nego ljubomora - rekla je ranije Katarina Grujić. A post shared by Katarina Grujić (@katarinagrujic.doll) Ona dodaje da ju je Marko razmazio, a sve zbog toga što provode dosta vremena zajedno.