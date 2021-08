Univerzitet u Beogradu pao na Šangajskoj listi

Danas pre 5 minuta | V. Andrić

Univerzitet u Beogradu ispao je sa liste 500 najboljih univerziteta u ovogodišnjem rangiranju na Šangajskoj listi i prvi put od kada se pojavio na toj listi (2012. godine) nalazi se u grupi od 501. do 600 mesta.

Pozicija UB od 2012. do danas se menjala. Od 2013. do 2015. smo bili između 301. i 400. mesta, 2016. i 2017. smo odskočili u prvih 300, 2018. je naš univerzitet zauzeo poziciju između 301. i 400 mesta, a 2019. i 2020. od 401. do 500. U ovogodišnjem rangiranju je učestvovalo više od 2.000 visokoškolskih institucija, a na objavljenoj listi je najboljih 1.000 univerziteta u svetu. Univerzitet Harvard prvi je na rang listi 19. godinu zaredom. Na drugom mestu je