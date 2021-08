Vreli avgustovski vikend, nebo bez oblaka

RTS pre 3 sata

Kao da je leto tek počelo, a drugog dana vikenda nebo bez oblaka. Vreme sunčano i veoma toplo. Duvaće samo povetarac. Ujutru temperatura od 13 najviša dnevna do 37 stepeni, koliko će otprilike biti i naredna dva dana. Od srede oblaci i znatno prijatnija temperatura.

U Nedelju sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab, promenljiv, krajem dana jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 22, najviša dnevna od 35 do 37 stepeni. I prvog radnog dana sledeće sedmice biće pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, najviša dnevna čak od 35 do 38 stepeni. U utorak zahlađenje uz promeljivu oblačnost ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će ujutru i pre podne