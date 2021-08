Nemačka ambadsada počinje večeras evakuaciju iz Kabula

Danas pre 6 sati | Beta - AFP

Nemačka ambasada počinje večeras evakuaciju osoblja iz svoje ambasade u Kabulu, koji se sada nalaze na aerodromu, objavio je ministar spoljnih poslova Haiko Mas. „Jedan deo njih će poleteti iz Kabula kasnije večeras“, rekao je Haiko Mas na konferenciji za novinare u Berlinu.

Vojni avioni će ih evakuisati rekao je on. Avioni će krenuti večeras iz glavnog grada Avganistana i odvesti ih do „susedne zemlje“, a civlni avioni će ih dalje odvesti do Nemačke. Mali tim će ostati u ambasadi da pomogne u daljim evakuacijama. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije da se manje od 100 nemačkih državljana još nalazi u Avganistanu.