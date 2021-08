Sve mu dozlogrdilo! Kristijano Ronaldo prekinuo ćutanje o nastavku karijere: Neću da dozvolim da se igraju s mojim ugledom!

Blic sport pre 1 sat | Dr. P.

je posle brojnih spekulacija odlučio da prekine ćutanje i konačno progovorio o svojoj poziciji u Juventusu.

Portugalac je nedeljama unazad dovođen u vezu sa mogućim odlaskom iz Torina, ali čini se da to, bar posle ovih reči, neće biti slučaj. Ronaldo se oglasio na svom Instagram profilu sa podužom porukom. - Svi koji me poznaju znaju koliko sam posvećen radu. Manje priče, više akcije, to je bio moj moto od početka karijere. Kako god, imajući u vidu sve što je rečeno i napisano nedavno, moram da razjasnim svoju poziciju - počeo je Ronaldo. On smatra da mu u medijima ne