Talibani navodno zapalili zabavni Park: Nedavno snimljeni kako se igraju u Kabulu, a sada su se setili zašto su protiv toga video

Kurir pre 52 minuta

Nekoliko dana nakon što su na video snimcima prikazani talibanski borci koji se voze na vrteškama u zabavnom parku u Kabulu nakon preuzimanja, drugi snimak sada prikazuje sličan park koji plamti nakon što su ga talibani zapalili.

Nakon užurbanog zauzimanja glavnog grada Avganistana Kabula, viđeni su talibanski borci kako uživaju u vožnji u zabavnom parku. Neki su se sudarali automobilima, dok su drugi viđeni kako se vesele tokom vožnje na vrtešci, prenosi India Today. The Bokhdi Amusement Park was set on fire by Taliban insurgents in Begha, Sheberghan. The reason is that the statues/idols standing there are in Public access Idols are illegal in Islam, This is the logic of the Taliban's