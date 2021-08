RTS pre 29 minuta

Tokom dana biće pretežno sunčano i prijatno toplo. Ujutro temperatura od 11 do 17, tokom dana od 27 do 30 stepeni. U Beogradu vedro i malo toplije. U najtoplijem delu dana oko 27 stepeni. Potom, od petka sve toplije.

Pretežno sunčano uz slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Za vikend do 32 stepena, a početkom naredne sedmice oko 35 stepeni.