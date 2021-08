Veliko priznanje džoa Bajdena: "Nisam video način za povlačenje iz Avganistana bez haosa"

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti onlajn

AP Photo Još jednom ovakvom izjavom u nizu, Bajden je ostao nepokolebljiv u svom stavu da je povlačenje vojske SAD iz Avganistana bila nužnost, te da su scene koje su nakon toga usledile neminovne, piše Sputnjik internešnal.

Bez obzira na haos koji je nastao u Avganistanu, Bajden je u intervjuu za ABC njuz još jednom potvrdio da je povlačenje bilo neophodno. - Ako pogledamo unazad, mislim da to nije moglo da se desi na taj način. Ideja da nekako postoji način da se iz Avganistana ode bez haosa koji će nastati, ne znam kako bi to moglo da se desi - rekao je Bajden. EXCLUSIVE: Pressed on whether the U.S.'s exit from Afghanistan could have been handled better, Pres. Biden tells