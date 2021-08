„Novak zna da mu Rafa i RF ne bi ni bili najveći rivali na USO“

N1 Info pre 2 sata | Autor:Ivana Salapura

Legendarna Žistin Enan nije iznenađena odlukom Rafaela Nadala da završi sezonu, a smatra da povlačenje španskog tenisera neće uticati na stav Novaka Đokovića pred početak US Opena.

Nadal je u petak saopštio da neće više igrati ove godine zbog povrede stopala koja ga muči već neko vreme. To znači da ni ove sezone neće učestvovati na US Openu. „Nije to veliko iznenađenje, jer smo znali da može da se dogodi. Već posle Rolan Garosa bilo je jasno da fizički nije najspremniji. Ovo sada povlači mnogo pitanja o njegovoj budućnosti. Ovi momci su sve stariji. Možemo videti i šta se sa Rodžerom dešava, postaje sve teže vratiti se“, rekla je Enan.