Za vikend toplo, a od ponedeljka na jugu i istoku Srbije ponovo 35 stepeni

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na visoke temperature za ponedeljak, 23. avgust za područje Srbije, jer se na jugu i istoku zemlje očekuje veoma toplo sa najvišom temperaturom oko 35 stepeni.

Prvog dana vikenda u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, dok je na jugu ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura biće od 10 do 17, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. I u Novom Sadu će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab severozapadni vetar, uz najnižu temperaturu od 14 do 17 i najviša oko 30 stepeni. U nedelju i ponedeljak biće pretežno