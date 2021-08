Dekan Medicinskog fakulteta: Nema dileme oko vakcine, epidemija se neće zaustaviti sama

Danas pre 25 minuta | Beta

Dekan Medicinskog fakulteta Nebojša Lalić izjavio je danas da „nema dileme“ da li je vakcinacija protiv korona virusa potrebna ili ne, jer se epidemija neće zaustaviti sama od sebe. „Ono što smo uradili dosada je dobro, ali broj inficiranih raste, kao i zauzimanje bolničkih kreveta i smrtnih slučajeva.

To nije situacija koja je alarmantna, ali je alarmantna sa preventivnog stanovišta, jer ukoliko se ovako nastavi, neće biti dobro“, rekao je on za RTS. Lalić je ocenio da stručna javnost mora da bude „jedinstvena u stavu“ da je vakcinacija neophodna. „Istina je jedna, vakcinacija jeste potrebna i jedini izuzeci od toga mogu biti medicinski. Ako neko zaista ima oboljenje, ako je neko u takvoj situaciji da ne može sada da primi, to ne znači da neće moći za mesec ili