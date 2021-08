Zverev optužio Cicipasa da iz toaleta komunicira sa ocem: “Ovo je radio i u Parizu, nije fer”

Vesti online pre 5 sati | Vesti online

Nemački teniser Aleksandar Zverev vidno je bio nervozan zbog pauze koju je zatražio Stefanos Cicipas u polufinalu Sinsinatija, a zbog toga se žalio i sudiji.

Saša je tvrdio da je Grk poneo sa sobom i mobilni telefon u toalet, sa ciljem da komunicira sa ocem Apostolosom koji mu je ujedno i trener. Upravo je Cicipas senior uhvaćen kako kuca poruku na telefonu kada je Stefanos otišao do svlačionice. – Ovo je radio i u Parizu i verovatnoće da radi na svakom turniru. Ovo nije fer – kazao je Zverev. Sudija mu je odgovorio da samo prati pravila i da je Cicipasu dozvoljeno da ode do toaleta ukoliko to zatraži. Pauza je trajala