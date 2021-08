U Srbiji sveže, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 28 stepeni

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, a na jugu ponegde i pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 18 stepeni, a najviša od 19 na severozapadu, do 28 stepeni na jugu zemlje. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno i sveže, povremeno sa kišom. Vetar će biti slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko 16, a najviša oko 21. Usled očekivanih biometeoroloških prilika kardiovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim obolјenjima se i