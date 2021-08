Bajden uveren da će evakuacija iz Kabula biti gotova do 31. avgusta

Nova pre 29 minuta | Autor:Andjela Krstovic

Američki predsednik Džozef Bajden smatra da će vojne snage uspeti da završe evakuaciju iz Avganistana do 31. avgusta. „Što pre završimo, to bolje“, rekao je Bajden i dodao da je Amerika na dobrom putu da završi evakuaciju do 31. avgusta, uprkos tome što su saveznici tražili da se rok produži.

Oko 70.700 ljudi evakuisano je iz Kabula, koji se devet dana nalazi pod kontrolom talibana. „Talibani su preduzeli korake da pomognu našim ljudima da odu iz zemlje, ali nećemo im verovati na reč“, oprezan je bio Bajden. Danas je održana sednica G7, na kojoj je odlučeno da pomeranja roka evakuacije neće biti. Britanski premijer Boris Džonson zatražio je od saveznika da razmotre pomeranje roka, jer je to način da što veći broj ljudi napusti Avganistan. „Trenutno je