U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, do 28 stepeni

Nova pre 3 sata | Autor:RTS

U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, a na jugu ponegde i pljuskovima sa grmljavinom.

Temperatura od 19 do 28 stepeni. 25.08.2021. Sreda: Umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično s kišom, na jugu ponegde i pljuskovima s grmljavinom. Najmanje padavina se očekuje na severu zemlje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18 stepeni, a najviša od 19 na severozapadu do 28 na jugu. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina većom od 20 l/m² za 12 h, verovatnoća 80%. 26.08.2021. Četvrtak: Na severu