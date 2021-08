Oštećen nadvožnjak u Surčinu: Potpuna obustava saobraćaja u oba smera

Večernje novosti pre 52 minuta | Novosti online

Foto: N. Skenderija Savetuje se da se izbegava ovaj pravac. Inače, vozači transportnih i teretnih vozila imaju problem sa ovim nadvožnjakom. Ukoliko ne žele da oštete vozilo moraju dobro da obrate pažnju jer je železnički most u Surčinu, odnosno nadvožnjak, visok četiri metra kako je na znaku i napisano, ali je to objektivno manje zbog konfiguracije terena. A post shared by 192.RS (@192_rs) Zato se i dešava da šleperi koji prevoze materijal i radne mašine, udaraju