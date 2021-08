Radovanović: Tužilaštvo ažurno samo za pripadnike nealbanske zajednice

Danas pre 12 sati | M.D. Miljković - P. D.

Atmosferu na Kosovu uoči lokalni izbora zakazanih za 17.oktobar, kada je reč o srpskim sredinama, zaoštrila je odluka kosovskog Apelacionog suda, koji je odbio žalbu na presudu suda u Prištini iz decembra 2019., kojom se Ivan Todosijević, sadašnji poslanik Srpske liste u kosovskom parlamentu, osuđuje na dve godine zatvora.

Todosijević je prvostepeno osuđen zbog izjave o Račku u martu 2019. u Zvečanu na obeležavanju 20. godišnjice bombardovanja tadašnje SR Jugoslavije. On je tada rekao da je „povod za agresiju na našu zemlju bila tzv. humanitarna katastrofa na Kosovu i Metohiji, izmišljeni Račak… A upravo su ti šiptarski teroristi, koji su to sve izmislili, činili najveća zlodela na Kosovu i Metohiji, za koja niko do dan danas nije odgovarao. Činili su zločine pre NATO agresije,