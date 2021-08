Stiže podrška fudbalerima Partizana: Rade Zagorac poslao moćnu poruku! (video)

Hot sport pre 2 sata | Luka Grujić HotSport HotSport

Lep gest Zagorca! Fudbaleri Partizana večeras od 21h dočekuju ekipu Santa Klare na svom terenu u okviru revanš meča kvalifikacija za Ligu konferencija.

Crno-beli imaju gol zaostatka iz prvog meča, tako da će im za direktan prolaz trebati pobeda od dva gola razlike. View this post on Instagram A post shared by KK Partizan NIS Beograd (@partizanbc) Sa druge strane, košarkaši Partizana se nalaze na Zlatiboru gde se naporno pripremaju za sledeću sezonu. Kapiten crno-belih Rade Zagorac, iskoristio je priliku i moćnom porukom poslao podršku fudbalerima pred večerašnji meč, koji je možda i najbitniji ove sezone. Sponzor