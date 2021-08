Novak Đoković spreman za trijumf u Njujorku: "Želim da najbolju sezonu krunišem još jednim gren slemom"

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

FOTO: AP/Tanjug Posao mu je donekle olakšan izostankom Rodžera Federera, Rafaela Nadala i prošlogodišnjeg "šampiona" Dominika Tima, ali tu su drugi teniser sveta Danil Medvedev, Saša Zverev koji dominira na severnoameričkoj turneji posle napornog takmičenja na Vimbldonu, pa na Olimpijskim igrama tokom leta.

Neće Noletu biti lako ni da se oporavi posle naporne sezone, u kojoj je već osvojio tri gren slema, ali naš as kaže da se dovoljno odmorio i sa velikim samopouzdanjem ulazi u trku za kalendarskim gren slemom. - Imao sam mnogo odmora, baš dosta za tenisera. Bilo je tri i po nedelje od poslednjeg meča. Navikli smo na to. Tenis se igra kroz celu godinu, nismo imali mnogo odmora posebno u olimpijskoj godini. Bilo je ovo sjajno leto, dosta me je iscrpelo, ali ne mogu da