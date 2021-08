Udarila Novaka u šali i tvrdi: Biće najbolji ikada, svidelo vam se to ili ne

Nova pre 1 sat | Autor:Miodrag Dimitrijević

Barbara Šet-Igl, bivša teniserka, a danas voditeljka "Eurosporta", nije ostavila ni mrvicu dileme ko je najbolji teniser svih vremena.

Nekada sedma igračica sveta smatra da se zvanje Novaka Đokovića kao najboljeg svih vremena ne dovodi u pitanje. U analizi žreba je, ipak, istakla da pred Novakom neće biti nimalo lak zadatak, ali je to sasvim očekivano jer najbolji uvek mora da potvrđuje svoje mesto. „Mislim da će Novak na kraju završiti kao najbolji svih vremena. Da li vam se to sviđa ili ne, to nije važno. Ako osvoji ovaj turnir imaće najviše grend slemova. Ne verujem da će Federer osvojiti još