Film „Strahinja Banović“ osvojio glavnu nagradu na festivalu u Karlovim Varima

Na večeras završenom 55. izdanju Međunarodnog filmskog festivala u Karlovim Varima, film „Strahinja Banović“ reditelja Stefana Arsenijevića osvojio je glavnu nagradu, Gran Pri Kristalni globus za najbolji film festivala.

Kristalni globus Arsenijeviću je, večeras na svečanom zatvaranju festivala, uručio njegov direktor Jirži Bartoška a deo nagrade je i ček na 25.000 dolara koji dele režiser i producent. Film „Strahinja Banović“ (međunarodni naslov „As Far As I Can Walk“) Stefana Arsenijevića takmičio se u Glavnom programu Festivala. Ovo je prvi put posle 20 godina da se srpski film nađe u glavnom takmičarskom programu i prvi put posle 55 godina da osvoji glavnu nagradu ovog