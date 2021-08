Uragan Ida stigao do obale SAD: Prva na udaru nevremena Luizijana! Ovako oluja izgleda iz satelita video

Kurir pre 1 sat

I to se konačno dogodilo posle 24 časovne strepnje uragan Ida stigao je do obala Luizijane i trebao bi do kraja dana obuhvati čitavu ovu saveznu državu snagom koja je označena kao "krajnje opasna".

Prema poslednjim informacijama uragan je označen kategorijom 4 od maksimalnih 5, a to znači da brzina vetra dostiže maksimalnih 240 kilometara na čas. 20.14 - Više od 100.000 stanovnika Savezne države Lujzijane ostalo je bez struje kada je uragan Ida stigao do obale te države. Broj onih koji je su ostali bez struje za samo sat vremena povećan je broj na 24.000 za 50 minuta. 19.23 Uragan Ida stigao je do luke u blizini Port Fourchona 1155 AM CDT: #Ida made landfall