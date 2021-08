Novak je totalno drugačiji od rafe i rodžera! Marej sumnjao u Đokovića: Znao sam da je sjajan, ali ovo...

Mondo pre 58 minuta | Tamara Ranković

Dugogodišnji prijatelj i kolega Novaka Đokovića Endi Marej pred početak US opena govorio je o uspehu prvog reketa sveta. I dok neki ćute o uspehu najboljeg tenisera sveta, njegov prijatelj ne zaboravlja njegova dostignuća. Britanski teniser Endi Marej pred početak US opena govorio je o Novaku Đokoviću i tome koliko je srpski as kompletan igrač. "Kada smo imali 19-20 godina, nisam mislio da će uraditi sve ovo, iako sam ga poznavao iz vremena kada smo obojica imali