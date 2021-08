Srbija osigurala prvu medalju na Paraolimpijskim igrama: Bravo za naše stonoteniserke!

Hot sport pre 6 sati | Ivan Dobrić HotSport HotSport

U pitanju je ekipna konkurencija. Nada Matić i Borislava Perić-Ranković su osigurale medalju na Paraolimpijskim igrama u Tokiju. Srpske stonoteniserke su se plasirale u polufinale u ekipnoj konkurenciji, što na Paraolimpijskim igrama osigurava bronzu, jer se ne igra susret za treće mesto. Naravno, naše stonoteniserke će imati prilikuda dođu i do sjajnijeg odličja, jer ih u polufinalu čeka Švedska. View this post on Instagram A post shared by EU u Srbiji (@eusrbija)