Vodio je, ali nije imao snage za pobedu: Krajinović poražen u prvom kolu US opena!

Kao da je izgubio snagu. Srpski teniser Filip Krajinović poražen je na startu US opena od Argentinca Gvida Pelje sa 3:1 (6:7, 6:2, 6:2, 6:2). Meč je trajao nešto manje od 200 minuta, a na početku je sve slutilo da će Srbin imati snage za borbu do kraja. Krajinović je osvojio prvi brejk na ovom meču, pa je poveo sa 3:1. Pelja je odmah uzvratio na drugoj strani, ali je srpski teniser do prvog seta uspeo da dođe nakon taj-brejka u kome je slavio sa 7:2. Već na startu