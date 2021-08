Ostavljena tehnika demolirana: Amerikanci pre povlačenja onesposobili svu tehniku, a posebno helikoptere!

Kurir pre 4 sati

Ulaskom general majora Krisa Donahjua komandanta 82. vazdušno desantne divizije poznate i kao All American "AA" u transportni avion C-17 okonačno je poglavlje američkog intervencionizma dugo 20 godina.

Donahju je tako bio posledni američki vojnik koji je napustio Avganistan. Posle odlaska USA Army kompletni kabulski aerdorom preuzeli su talibani, odnosno brigrada Badri 313 koja je prva ušla u hangare u kojima je svega par sati pre boravilo hiljade američkih vojnika. The last American Soldier leaves AfghanistanMajor General Chris Donahue, commander of the U.S. Army 82nd Airborne Division, @18airbornecorps, boards a C-17 cargo plane at the Hamid Karzai