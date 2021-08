Kakvo nas vreme očekuje, treba li da nosite kišobran

Nova pre 44 minuta | Autor:Beta

U Srbiji će ujutru i pre podne biti uglavnom sunčano vreme, samo se na severu zemlje očekuje naoblačenje s kišom mestimično, koje će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od osam do 14 stepeni, najviša dnevna od 23 na severu do 28 na jugoistoku i istoku. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. U Beogradu će ujutru i pre podne biti oblačno, a moguća je slaba kiša u pojedinim delovima grada. Posle podne će biti promenljivo, sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 12 do 14, najviša dnevna oko 24 stepena. Meteorološke prilike biće relativno nepovoljne za hronično obolele. Oprez se savetuje