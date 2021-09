Holger Rune ima poruku za Novaka, neka čuje ceo svet!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Prva prepreka za Novaka Đokovića u Njujorku na putu ka novoj Gren Slem tituli bio je 18-godišnji danski teniser Holger Rune koji je svojim nastupom pokupio simpatije i publike, ali i samog Đokovića koji mu se nedugo posle meča obratio na društvenim mrežama. ''Veliko poštovanje za Holgera.

Vidimo se ovde ponovo, prijatelju moj, siguran sam u to'', napisao je Novak koji je slavio sa 3:1 u setovima i plasirao se u drugo kolo US opena. Nekoliko sati kasnije, oglasio se i Rune, i to na Instagramu, gde je Novau uzvratio na lepim rečima, uz zahvalnost organizatorima i svima koji su ga podržavali tokom nastupa u Njujorku. ''Hvala Njujorku i US openu za najveće iskustvo u mojoj dosadašnjoj teniskoj karijeri. Hvala ti, Novače što si me učinio mudrijim svaki