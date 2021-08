Predsednik Vučić: Sramne najnovije optužbe da je država smanjivala broj umrlih

Večernje novosti pre 19 minuta | Tanjug

Foto: Tanjug -Kakve su to sramne stvari? Da li stavrno mislite da neko želi da sakrije da je neko umro i da je moguće da to radite i da vam nijedan čovek ne kaže da je to neko na takav način naređivao? Kako vas nije stid da to kažete i lažete, zapitao je Vučić.

Predsednik je izjavi za Pink kazao da su protivnici vlasti takve stvari radili i pre nešto više od godinu dana, iako je Srbija među prvima uvela teške mere i bolje se snašla od drugih zemalja. -Kako ste vi to izračunali i na osnovu koje metodologije, kako vi to sve znate? Mi smo jedna od retkih zemalja koja je pristala da uradimo reviziju umrlih od kovida i vidimo koliko je zaista ljudi umrlo, poručio je Vučić. Takođe, zapitao je da li ovoj vlasti zameraju na broju