Vučić iz slovenije: Predsednik o odlasku na Cetinje, izmišljanju novih nacija i velikoj poseti koju Srbija očekuje

Foto: Printskrin/TV Pink Inicijativa Otvoreni Balkan ima budućnost, tvrdi Vučić. - Naš cilj je da snažimo Srbiju.

Ne znam kome bi smetalo da između Beograda i Skoplja, da između Beograda i Tirane nema granica - rekao je predsednik Srbije govoreći o inicijativi "Otvoreni Balkan". On kaže da zna da su velike sile želele da obuzdavaju Srbiju kroz istoriju i da moramo razumeti da takvi interesi velikih sila postoje i danas. - Pokušavaće da osnažuju druge, a da oslabe Srbiju. Amerikanci su to podržali, što je veoma značajno i dobro. Višegradska grupa je to podržala(inicijativu