Upozorenje za tornado, pa termin Đokoviću: Novak ponovo u "prajm tajmu", to je loša vest za nas!

Mondo pre 3 sata | Milutin Vujičić

US Open se oglasio i saopštio termin Novaka Đokovića četvrtog dana turnira. Jaka kiša i olujni vetar napravili su velike probleme organizatorima US Opena, a već je objavljena i satnica četvrtog dana. Ako ne bude nikakvih problema u međuvremenu, Novak Đoković će ponovo igrati u noćnom terminu. Kao i protiv Holgera Runea, meč Novaka Đokovića protiv Talona Grikspora iz Holandije zakazan je kao prvi u noćnom programu na stadionu "Artur Eš". To konkretno znači da bi