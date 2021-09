Stojković: Ne zanima me preokret Portugala, ići ćemo da ga pobedimo

Nova pre 4 sati | Autor:Miodrag Dimitrijević

Dragan Stojković Piksi bio je raspoložen nakon trijumfa Srbije protiv Katara sa 4:0 u prijateljskom susretu, a istakao je da je potpuno fokusiran na predstojeće duele sa Luksemburgom (4. septembar) i Republikom Irskom (7. septembar). „Rezultat je dobar za Katar, moglo je još golova da se da.

Bez obzira na to, pobeda ili bilo šta drugo neće promeniti naše razmišljanje u odnosu na ono što nas očekuje, a to je Luksemburg i Irska. Zadovoljan sam pre svega kolektivnim duhom, bilo je dosta lepih akcija, dosta trke, pametne igre, što me raduje. Rezultat nije toliko bitan, ali pobedili smo i idemo dalje“, rekao je Stojković. Istakao se Dušan Vlahović koji je u svakom trenutku bio opasnost po gol rivala, ali Stojković je pojasnio zbog čega je ovaj duel bio