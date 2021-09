Junetina otišla na 800 dinara! Sada je skuplje sve meso: Piletina je već skočila sa 150 na 230 dinara, svinjetina još više, a mogla bi i još

Blic pre 3 sata | Predrag Vujanac

Cene svinjskog i pilećeg mesa skočile su za petinu u srpskim trgovinama pre svega zbog deficita svinja i živine u farmama, a izvesno poskupljenje sada beleži i juneće meso.

Dok se prognozira da bi cene svinjetine i junetine na ovom nivou mogle da ostanu do kraja godine, živinari upozoravaju da je piletina tek sada u rangu cene koštanja. Od 500 dinara krajem jula, preko 600 početkom prošlog meseca, svinjski file u trgovinama sada ima cenu i do svih 770 dinara kilogram. Poskupljenje živih svinja, ali i njihov trenutni deficit na tržištu, razlozi su za skok ove vrste mesa. - Do pre par meseci cena živih svinja je bila 135, da bi se sada