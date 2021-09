Uspešan start srpskog dubla, Stojanovićeva i Krunićeva lako do 2. kola

Nova pre 8 sati | Autor:Strahinja Nikolić

Nina Stojanović i Aleksandra Krunić obezbedile su plasman u drugo kolo US Opena pobedom nad američkim dublom Usue Arkonada - Vitni Osuigva 6:3, 6:3.

Američki dubl je do Njujorka stigao zahvaljujući specijalnoj pozivnici, a već posle prvih pet gemova bilo je jasno da će Aleksandra i Nina stići do prednosti u setovima. Uspele su igračice iz SAD da odgovore brejkom, ali je to bio tek uvod u još jedan oduzet servis Krunićeve i Stojanovićeve, pa je ubrzo na semaforu stajalo 1:0 za dubl iz Srbije. U narednom setu ponovo su lako stigle do 4:1, isto kao u prvom delu su dopustile brejk, ali su ponovo bile najbolje kad