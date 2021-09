Vučić: Tačno je da se od ustoličenja bilo odustalo, dobro je da je promenjena odluka

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je tačno da je ustoličenje mitropolita crnogorsko primorskog SPC Joankija na Cetinju bilo odloženo i da je dobro što je vlada Crne Gore promenila odluku.

"Dobro je što je vlada promenila odluku tokom noći. Nisu mediji u Srbiji pogrešili, bilo je tačno da nije trebalo da se dogodi ustoličenje, to je bilo mišljenje njihove direkcije policije i najvećeg dela vlade a onda je ta odluka negde oko jedan sat promenjena jer su patrijarh i mitropolit insisitirali na ustoličenju. Dobro je da je promenjena i čestitam premijeru Krivokapiću što je pokazao da država ima instrumente i da može da sprovede u delo ono što je namerila da uradi", rekao je Vučić za TV Prva.

On je rekao da je mitropolitu Joanikiju već čestitao na ustoličenju "dan ranije".

"On je na veoma važnom mestu i mora da brine o celokupnom vernom narodu u Crnoj Gori i da radi dodatno na pomirenju, smirivanju strasti i tenzija. Verujem da će zajedno sa patrijarhom nastaviti to da čini a naše je da sagledavamo posledice", dodao je.

Govoreći o protestima i neredima na Cetinju uoči ustoličenja Vučić je rekao da je to bilo "logično očekivati".

Odgovarajući na pitanje Vučić je kazao da su o bezbednosti patrijarha i mitropolita na Cetinju brinuli "različiti ljudi" i da "sve zasluge pripadaju vladi Crne Gore" dok je srpska Bezbednosno-informativna agencija prikupljala podatke "i o događima u Crnoj Gori celu noć obaveštavala rukovodstvo Srbije".

"Važno je da je vlada Crne Gore, iako im je bilo sve otežano... uspela da uradi svoj posao i dovela do toga da ustoličenje može da se sprovede u Cetinjskom manastiru", rekao je.

Vučić: Postojao plan da se Mitropolija crnogorsko-primorska odvoji od SPC

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su događaji u Crnoj Gori nastavak ideologija po kojima srpska crkva treba da bude ugašena.

"Njihov politički plan u Crnoj Gori je bio da Mitropoliju crnogorsko-primorsku odvoje od SPC, da je proglase u početku pravoslavanom crkvom u Crnoj Gori i da se time vremenom Srbi asimiluju, nestanu i da postoji jasna dvotrećinska i tročetvrtinska većina crnogorskog pravoslavnog naroda", rekao je Vučić za TV Prva.

Vučić je rekao da Srbi u Crnoj Gori "samo traže pravo na slobodu veroispovesti, na jezik i pismo, kao što u Republici Srpskoj traže samo poštovanje Dejtona, a ne otcepljenje".

Komentarišući navode crnogorskog predsednika Mila Đukanovića o velikosrpskim aspiracijama prema toj zemlji, Vučić je rekao da Srbija nema nikakve aspiracije prema Crnoj Gori sa kojom želi najbliže i najbolje moguće odnose.

"Nemamo i nismo nikada imali nameru mi nekoga da pokoravamo. I da odgovorim gospodinu Đukanoviću - ni ti, ni bilo ko drugi nećete uspeti da pokorite Srbiju i nećete je više pokoravati kao što ste činili prethodnih 30 godina", rekao je Vučić.

On je dodao da se iz Crne Gore vladalo Srbijom "na sve moguće načine, preko kriminala, preko policijskih funkcionera, političkih funkcionera, funkcionera u obaveštajnim strukturama" ali da su ti ljudi "koji su radili protiv Srbije najvećim delom počišćeni".

"Ja vam sad kažem, mi nećemo da upravljamo Crnom Gorom, hoćemo bratske i prijateljske odnose ali vam garantujem, dok sam živ, neću vam dati da Srbiju pokorite onako kako ste je pokoravali...Vi znate šta to znači i šta treba da preduzmete", rekao je.

Vučić: Izbori ili 3. ili 17. aprila, još ne znam da li ću se kandidovati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će predsednički, parlamentarni i izbori za odbornike u Skupštini grada Beograda biti održani 3. ili 17. aprila sledeće godine, i da on još ne zna da li će se ponovo kandidovati za predsednika.

"Izbori moraju da budu u skladu sa zakonom, to nije 'fontana želja'. Mogu da budu 3. ili 17. aprila, 10. aprila ne mogu, jer je to dan stvaranja NDH, ne bi imalo smisla da se na taj dan u Srbiji odžavaju izbori, jer je naš narod podneo najteže moguće žrtve", rekao je on za TV Prva.

Vučić je rekao da nije odlučio da li će se kandidovati za predsednika, ali i da o tome još neće javno da govori.

"Spremni smo da za predsednika i sve druge funkcije kandidujemo ljude koji su u stanju da pobede. Važno mi je da pobede oni koji su se izborili za snažniju Srbiju", kazao je on.

Vučić je rekao da očekuje "žestoke pritiske i spolja i iznutra", jer "tajkuni" žele da se dočepaju ogromnog novca, ali da se ne plaši napada.

"Ja sam jedan od nekoliko ljudi koji ne moli za milost. Vode kampanju protiv mojih sinova i zato mi ne pada napamet da vodim razgovor s njima i jesam li ja lud zato što su mi deca slabost", rekao je on.

Vučić je ocenio da politički protivnici "napadaju njegovu decu", jer znaju su mu deca "slabost" i da se za njih sekira.

On je kazao da "napadi" na njegovog sina, neće dovesti do toga da se povuče sa predsedničke funkcije, te da će se povući samo onda kad pronađe naslednike koji bi na "normalan i racionalan" način upravljali Srbijom.

"Neću da molim i tražim milost od tajkunskih medija, ja ću se boriti, jer iza sebe ostavljam rezultate", istakao je Vučić.

Vučić: Dijalog pokazao da su izborni uslov opravdanje za loš rezultat opozicije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se iz međustranačkog dijaloga uz posredovanje Evropskog parlamenta vidi da izbori uslovi nisu bili suštinski razlog za bojkot prošlogodišnjih izbora, već da su opravdanje za loš izborni rezultat.

"Ta priča o izbornim uslovima je prazna i šuplja i opravdanje za loš izborni rezultat. Hteli su da predstave Srbiju kao autokratsku državu", kazao je Vučić za TV Prva.

Vučić je rekao da će vlast u Srbiji menjati samo građani na izborima i dodao da deo opozicije ima dve opcije: da ih stranci, kako je naveo, "rukopolože" na vlast ili da uz njihovu pomoć "biju i ubijaju".

Ocenio je da je jedini program opozicije da unište živote njegove dece "jer ne mogu da ga pobede na izborima".

Komentarišući fotografiju predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa i novinarke Jelene Obućine, Vučić je rekao da oni nisu praćeni, već da su ih fotografisali "obični ljudi, iznenađeni onim što vide".

Govoreći o izjavi funkcionera SSP Dušana Nikezića da Republički zavod za statistiku "šteluje" statistiku o ekonomiji, Vučić je to odbacio i ocenio da Eurostat prati uspehe Srbije i da je nemoguće te rezutate nameštati.

"Minimalac iz 2012. godine povećan je sa 15.000 na 35.000 dinara. Neka ste imali inflaciju 11 odsto, to je uvećanje u nominalnom iznosu od 120 odsto. Ljudi mogu da očekuju rast plata i penzija, da sačuvamo mir i stabilnost u regionu", dodao je on.

(Beta, 09.05.2021)