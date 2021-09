‘Žao mi je navijača Federera i Nadala’: Čuveni Amerikanac podržao Novaka Đokovića!

Hot sport pre 2 sata | HotSport Ivan Dobrić

Novak Đoković nastupa na US openu, gde ima priliku da kompletira kalendarski grend slem.

Ukoliko slavi u Njujorku, on će postati prvi teniser kom je to pošlo za rukom, još od Roda Lejvera, a ujedno će biti ispred Rodžera Federera i Rafaela Nadala po broju grend slemova. Tome se nada i nekadašnji broj jedan, Amerikanac Džim Kurijere. – Neka ovo bude svima jasno. Žao mi je Federerovih i Nadalovih navijača, ali ohrabrujem Novaka da osvoji US open. To bi bilo sjajno za sport. Nešto neverovatno za njega, ali i za tenis u celini, rekao je osvajač četiri