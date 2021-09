VMC Karaburma: Na intenzivnoj nezi nema nijednog vakcinisanog

N1 Info pre 2 sata | Autor:Beta

Načelnik Vojnomedicinske akademije (VMA) Miroslav Vukosavljević izjavio je da su u privremenoj kovid bolnici u Vojno medicinskom centru "Karaburma" zbrinuta 102 pacijenta zaražena koronavirusom i dodao da se zbog povećanja broja hospitalizovnih kapaciteti šire. „U intenzivnoj nezi nema nijednog vakcinisanog.

To je apel da shvatimo da vakcinacija radi, bez obzira što priča da je vakcinisan a da je dobio virus. Jesi, dobio si ali si dobio lak oblik“, rekao je on za Radio-televiziju Srbije (RTS). Izvor: RTS Vukosavljević je naveo da su u toj ustanovi zbrinuti pacijenti starosti od 16 do 92 godine i dodao da na respiratoru nije priključena nijedna osoba koja je vakcinisana. On je kazao da je vakcinisano 75 lekara zaposlenih u privremenoj bolnici „Karaburma“, a da je 10