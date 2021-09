Sudija prekinuo poen, Amerikanac ga udarao po nogavici VIDEO

Nova pre 9 sati | Autor:Miodrag Dimitrijević

Feliks Ože-Alijasim savladao je Frensisa Tijafoa sa 4:6, 6:2, 7:6, 6:4 , a meč je obeležila situacija koja se retko viđa.

Temperametni Amerikanac koji je „skinuo“ proslavu Lebrona Džejmsa, koju je nekoliko puta upotrebio na US Openu, u jednom trenutku izgubio je živce. U trećem setu kada se meč zapravo i lomio, Ože-Alijasimu je ispala loptica iz džepa, pa je glavni sudija odlučio da prekine igru. To je izazvalo bez Amerikanca, koji je odmah došao do sudije. Najpre se bunio i ukazivao da to nije bila dobra odluka, a onda je nekoliko puta, doduše ne previše jako udario sudiju po nozi.