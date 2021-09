Pokušajte da izgovorite ime senzacije US opena! Nije lako...

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Jedno od najvećih iznenađenja na US openu je holandski teniser Botik Van de Zandšulp koji se kao 117. na ATP listi plasirao u četvrtfinale poslednjeg Gren Slem turnira u sezoni.

On je sinoć posle borbe u pet setova savladao favorizovanog Argentinca Dijega Švarcmana, a na pres konferenciji posle tog duela jedna od tema bilo je i pravilno izgovaranje imena holandskog tenisera. On je na molbu novinara pravilno izgovorio svoje puno ime i prezime, ali i samom mu je bilo jasno da to njima baš i nije pomoglo da učine isto. Pogledajte u prilogu kako je sve izgledalo. 'Pretty tough, huh?' 😭 🎥 @usopen pic.twitter.com/OkxHbsDt7N