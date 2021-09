Mitropolit Joanikije: Onaj koji bi najviše trebalo da štiti Ustav, najviše ga je kršio

Kurir pre 6 sati

Mitropolit Joanikije ocenio je da je na dan njegovog ustoličenja, crnogorski Ustav najviše kršio onaj koji je trebalo najviše da ga brani. On je takođe optužio predsednika Mila Đukanoviča da je ugrozio verske slobode da bi izvukao političku korist

"Ako je nekome stalo da se ustoličenje ne dogodi, da to ne bude u Cetinjskom manastiru, on to može da ospori sudskim putem. Ovo je zemlja u kojoj treba da se poštuju Ustav i zakon. Nažalost, onaj koji bi najviše trebalo da štiti Ustav, najviše ga je i kršio", rekao je mitropolit Joanikije za RTS. Mitropolit je, u međuvremenu, u izjavi za podgorički Dan rekao da je uoči njegovog ustoličenja u Cetinjskom manastiru Crna Gora zahvaljujući njenom predsedniku Milu