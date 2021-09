Đoković u pohodu na trofej ju-es opena: Novak ubedljivo ispred konkurencije

Večernje novosti pre 35 minuta | Novosti online

FOTO: AP/Tanjug Rival u toj fazi takmičenja svetskom broju jedan biće Mateo Beretini.

To je repriza finala Vimbldona u kome je Novak slavio sa 3:1. Inače, zanimljiv podatak je vezan za igrače koji su se domogli četvrtfinala poslednjeg grend slema u godini. Pored meča Đoković - Beretini, igraju se i dueli Feliks Ože-Alijasim - Karlos Alkaraz, Danil Medvedev -Botik van de Zandšlup i Aleksandar Zverev - Lojd Heris. Interesantno je to da Đoković ima više plasmana u četvrtfinale grend slema od svih preostalih sedam tenisera zajedno. Srpski as se u ovoj