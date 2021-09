I za Amerikance je ovo potpuna misterija! "Njujorker" otkrio "bazu" Novaka Đokovića na tajnovitom imanju od 40.000.000 dolara - ima "svemirske" uslove za rad i oporavak!

Blic sport pre 3 sata | Dr. P.

se u noći između ponedeljka i utorka plasirao u četvrtfinale US opena i ostvario 25. uzastopnu pobedu na grend slemovima! Sada je na samo tri pobede od velikog cilja i osvajanja sva četiri grend slema u istoj godini (i svoju 21. najveću titulu), a sada je otkriveno i gde se Đoković, i to u posebnim uslovima, priprema da napadne naslov titulu US opena. U američkim medijima, osim njegovih sjajnih partija, sve više pažnje privlači i tajnovita lokacija u Nju Džersiju,