Žujović i Delić: Platili smo visoku cenu pandemije

Nova pre 2 sata | Autor:Bojana Milovanovic

Pulmolog dr Dejan Žujović i infektolog dr Dragan Delić složili su se u Novom danu da su zaraznost delta soja koronavirusa, nepostojanje jakih protivepidemioloških mera kao i slab procenat zaraženih građana doprineli visokim brojevima novozaraženih i preminulih građana u našoj zemlji u prethodnih nekoliko dana.

Oni su upozorili da smo platili "visoku cenu" u toku ove pandemije, kao i da mere koje su na snazi, veoma mali broj građana poštuje. "Bojim se da se previše nonšalantno odnosimo prema tome. Da kod smrtnih ishoda nema empatije, nema saosećanja, i to je ono što me boli i brine", istakao je Delić. U Srbiji iz dana u dan raste broj novozaraženih, juče ih je bilo više od 5000, a stručnjaci upozoravaju da najjači udar delta soja u ovom talasu tek sledi za dve do tri