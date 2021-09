Nezapamćen US open: - 150. na svetu izbacila olimpijsku šampionku! Do danas i ove tinejdžerke niko nikad nije stigao iz kvalifikacija do polufinala u Njujorku!

Blic sport pre 3 sata | Dr. P.

Britanska teniserka Ema Radučanu plasirala se u prvo Grend slem polufinale u karijeri! Radučanu je trenutno 150. teniserka na VTA listi i u četvrtfinalu US opena bila je bolja od 11. nosioca Belinde Benčić iz Švajcarske, inače aktuelne olimijske šampionke.

I to ubeljivo 6:3, 6:4 za svega 85 minuta igre. Ova 18-godišnja teniserka ostvarila je istorijsku pobedu pošto je postala prva igračica koja je iz kvalifikacija stigla do polufinala Grend slema u Njujorku! Pored toga, Ema je postala tek treća teniserka u istoriji van Top 100 koja je stigla do polufinala US opena. Pre nje su to uradile Bili Džin King 1979. i Kim Klajsters 2009. godine. Benčić je napravila brejk u prvom setu, ubrzo povela sa 3:1, ali je dozvolila