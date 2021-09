Najteža odluka u mom životu: Bivši avganistanski predsednik se opet izvinjava što je napustio zemlju, kaže da je tako spasao Kabul

Kurir pre 1 sat

Bivši avganistanski predsednik Ašraf Gani izvinio se narodu Avganistana što je pobegao iz zemlje i utočište pronašao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ostavivši stotine hiljada svojih sunarodnika na milost i nemilost talibanima.

"Odlazak iz Kabula je bila najteža odluka u mom životu", rekao je on i dodao da mu je žao što "nije uspeo da učini da se stvari drugačije završe". Gani je naglo napustio Avganistan pre ulaska talibana u Kabul 15. avgusta. On je rekao da nije nameravao da napusti svoj narod ali da je to bio "jedini način". Gani je na Tviteru objavio izvinjenje u kome je naveo da nije izbora nego da napusti zemlju i tako je poštedi nasilja. Statement 8 September 2021