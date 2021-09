Doktorka iz Ujedinjenih protiv kovida traži hitnu zabranu javnih okupljanja

Nova pre 23 minuta | Autor:Mihailo Jovićević

Slavica Plavšić, specijalista za plućne bolesti i članica Saveta udruženja Ujedinjeni protiv kovida, apeluje da Krizni štab zabranisva javna okupljanja bog "eksponencijalnog rasta" broja zaraženih koronavirusom. „Pod hitno treba zabraniti sva javna okupljanja dok još nije kasno, jer smo u periodu eksponencijalnog rasta broja zaraženih.

Ništa ne znači ni uvođenje kovid propusnica, jer se to ne sprovodi kako treba. Niko ne gleda lične karte, pa na jednu kovid propusnicu može da uđe dvadeset ljudi, dok za privatne zabave to ionako nije izvodljivo. Jedino rešenje je zabraniti javna okupljanja i privatne proslave do daljeg, odložiti ih za neko bolje vreme“, kaže za portal N1 prim. dr Slavica Plavšić, specijalista za plućne bolesti i članica Saveta udruženja Ujedinjeni protiv kovida (UPK). Sagovornica